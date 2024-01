Ajaccio : Le programme d'animations des médiathèques du 3 février





MEDIATHEQUE DES JARDINS DE L'EMPEREUR

- samedi 3 février à 10h : initiation au tricot - Ados/Adultes

Renseignements et inscriptions au 04.95.53.40.40



MEDIATHEQUE SAINT JEAN

- samedi 3 février à 10h : atelier "Jeu de cartes Pokemon" - 8 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.10.91.81



MEDIATHEQUE DES CANNES

- samedi 3 février à 10h30 : Ciné des tout-petits - 3 ans +

- samedi 3 février à 10h30 : Club Manga - 10 ans +

Renseignements et inscriptions au 04.95.20.20.30

A l’occasion du Festival « Les Mycéliades » :

- samedi 3 février à 10h : RV voyage dans le temps - du 3 au 15 février, visionnage sur réservation

- samedi 3 février à 11h : rencontre avec Alexandre Ristorcelli, auteur de bande-dessinée

- samedi 3 février à 14h : FAN FIC d'Antonia