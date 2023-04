Ajaccio : Des rendez-vous dédiés pour préparer sa future retraite

La Carsat Sud-Est, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, organise les 13 et 14 avril, au Palais des Congrès - Quai l'Herminier, 20 179 Ajaccio, un forum pour accompagner les futurs retraités dans leur démarche de demande de retraite et au bien- vieillir. •



Des réunions d’information collective sur la retraite du Régime Général, l’action sociale de la Carsat Sud-Est et le régime complémentaire seront organisées de 10h00 à 12h00, les 13 et 14 avril 2023.





Les inscriptions sont accessibles depuis l’agenda du site de la Carsat Sud-Est. • Des rendez-vous retraite avec les conseillers retraite de la Carsat Sud-Est seront proposés aux : - Salariés ou travailleurs indépendants, - Agés de 58 ans et +, - N’ayant pas encore déposé de dossier retraite.



Pour prendre rendez-vous, un numéro dédié : 09 74 75 76 13*, accessible à partir du 3 avril 2023 de 9h à 12h et de 14h à 17h. Aucun accueil ne sera assuré spontanément.