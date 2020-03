Ajaccio : Concert solidaire de la Fédération Musicale de Corse

La Fédération Musicale de Corse organise un concert au profit du Secours Populaire d’Ajaccio dans le cadre de l’Economie Sociale et Solidaire. Ce concert, en partenariat avec la MGEN et Air Corsica, aura lieu le 14 mars 2020 à 20h30 à la CCAS de Porticcio. Trois groupes ajacciens s’y produiront, Spartimu, Canti d'aiacciu et l'orchestre Aria. Un tirage au sort aura lieu en fin de concert pour désigner les gagnants de plusieurs lots dont un aller-retour Ajaccio-Marseille-Ajaccio offert par Air Corsica.