Ajaccio : Concert de sortie de résidence de création avec des invités spéciaux





Ce vendredi 3 mai à 21h, Scenina à Ajaccio accueillera un concert unique réunissant des talents corses. Laetitia Marcangeli, Christian Andreani, et Armand Paoli seront les artistes mis en lumière, accompagnés par les invités spéciaux Paul & Antoine Codaccioni. Une soirée riche en émotions et en découvertes musicales à ne pas manquer ! Pour plus d'informations et pour réserver vos places, contactez le 04.95.22.31.56 ou le 06.40.87.87.85.