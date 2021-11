Ajaccio : A Casa di a Puisia reçoit Marilyne Bertoncini

La directrice de la revue Le Recours au Poème : Marilyne Bertoncini sera l’invitée de la Maison de la Poésie de la Corse.

Docteure en littérature et spécialiste de Jean Giono, Marilyne Bertoncini est enseignante et poétesse reconnue. Auteure de nombreux articles et contributions diverses, elle anime le paysage culturel avec talent et enthousiasme. On lui doit une dizaine d’ouvrages de poésie.

Son récent ouvrage : La noyée d’Onagawaest une évocation du tsunami qui endeuilla le Japon en 2011.



Situé à 60 km de l’épicentre du séisme, le site d’Onagawa a subi une vague de 14 mètres de hauteur faisant plus de 18 000 victimes. Quelques temps après, un homme recherche désespérément sa compagne disparue dès les premières minutes et dont on ne retrouva que le portable avec un SMS inachevé : « Tsunami énorme... ».



Après une présentation de son parcours, des extraits de l’ouvrage seront lus et elle répondra aux questions de l’animateur et du public à propos de son texte.



Samedi 20 novembre à 18h au restaurant A Casa Leca, 11 rue Bonaparte à Ajaccio.

Dîner si souhaité à partir de 19h30 RSVP au 06 88 60 60 60