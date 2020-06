A Riscontra : une cagnotte au profit des Restos du Cœur d'Ajaccio

De A RiscontraVictimes des inondations, les Restos du Cœur d'Ajaccio ont tout perdu le 11 juin 2020.Dans cette période difficile et si particulière, il faut encore faire preuve de solidarité.Nous devons absolument les aider à sortir la tête de l'eau et leur permettre de reprendre leurs activités de lutte contre la pauvreté et l'exclusion.L'association A RISCONTRA a ouvert le 16 juin une cagnotte de soutien sur www.move.corsica/fr/Riscontra Nous comptons sur tous les Corses d'ici et d'ailleurs pour aider les Restos du Cœur en étant généreux et en diffusant largement ce message.