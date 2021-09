A Calvi i appuntamenti di u tramontu se mettent au vert

U Svegliu Calvese organise une nouvelle conférence autour de "Fabuleuses histoires vertes!" avec Fabrice Fenouillère, guide-conférencier de formation, passionné de transmission des savoirs, il est le concepteur et le directeur du Parc Galea, membre de plusieurs comités scientifiques, et également chroniqueur "science en environnement" sur France Bleu RFCM et France 3 Corse ViaStella auteur de deux ouvrages : "Des Plantes et de Hommes - Tomes 1 & 2".

Faisant voguer l’imaginaire entre plantes aux pouvoirs insoupçonnés, botanistes au destin hors-norme et dernières découvertes scientifiques, cette conférence vous transportera dans une grande odyssée chlorophyllée riche de mille découvertes inattendues !

Info ++

Le vendredi 1er octobre à 18h30 à la Poudriere

Tout public, y compris jeune public passionné de sciences et d'histoires. Pass sanitaire obligatoire