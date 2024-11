​Téléthon 2024 : Rendez-vous solidaire à Oletta ce dimanche 24 novembre !



La dernière session du Téléthon 2024 se tiendra ce dimanche 24 novembre à Oletta. À cette occasion, la Réserve Communale de Sécurité Civile d’Oletta – U Poghju d’Oletta vous invite à partager une journée placée sous le signe de la solidarité et de la convivialité. Un programme riche et varié vous attend : À Oletta (Salle des fêtes), animations pour petits et grands pour divertir toute la famille, spectacle de danse à partir de 11h00, petite restauration et boissons sur place pour prolonger la journée dans une ambiance gourmande et grande tombola avec de nombreux lots à gagner. À Oletta (Parking de la maison de santé) : initiation au VTT pour les enfants , proposée par l’association « Tenda VTT Natura » dès 10h00 . Pensez à apporter casques et vélos pour les participants ! Cette journée est une belle opportunité de clôturer cette édition du Téléthon en toute convivialité, tout en soutenant une cause essentielle. Pour toute information complémentaire : 07 85 63 11 74 ou 06 84 78 97 72. L’équipe de la réserve communale de sécurité civile d’Oletta- U Poghju d’Oletta, vous attend nombreux pour célébrer ensemble cette grande fête solidaire !