Zeru Frazu : "En Corse nous n’aurons bientôt plus de solution pour nos déchets "

En Corse nous n’aurons bientôt plus de solution pour nos déchets et tous les acteurs de ce dossier le savent depuis longtemps, notamment depuis 2015, lors de la première crise à la fermeture du centre d’enfouissement de Tallone, dont la fin d’exploitation était prévue à l’origine pour 2020.



Les propos relayés par la presse insulaire montrent les tensions, sous tendues par des stratégies pré-électorales évidentes. Chacun tente de s’exonérer de ses responsabilités.



L’Erreur de casting pour les Biodéchets



L’attitude logique et responsable aurait dû être de s’organiser d’urgence à la première crise pour réduire les déchets, pour allonger la durée de vie des autres sites et les rendre plus acceptables en limitant en priorité l’ensevelissement des déchets de cuisine humides puants et polluants.



Pourtant une solution était proposée



C’était d’ailleurs le sens du protocole de juillet 2015, établi par le collectif des riverains de Prunelli di Fium’orbo et le Syvadec (syndicat de valorisation de Corse) entre l’état et toutes les communautés de communes et d’agglomérations, impliquant les gestionnaires de centres d’enfouissement et les transporteurs. Il n’a pas été respecté, ni aucunement appliqué.



Que s’est-il donc passé depuis 2015 ?



A part des exceptions dans certaines collectivités, rien d’efficace n’a été organisé. Visiblement tout est fait pour décourager le tri et laisser perdurer le mélange des ordures, notamment dans les principales agglomérations, qui ont largement contribué à saturer les décharges.



Des chiffres éloquents



Selon les chiffres de l’OTD (Observatoire territorial des déchets de Corse), les ordures ménagères résiduelles (OMR) à enfouir auraient baissé de 5,8 % en 7 ans, entre 2010 et 2017 et selon ceux du Syvadec de 0,5 % entre 2017 et 2018 ! La majeure partie des déchets ménagers et autres est toujours enfouie ; d’où le rejet de la population face aux projets d’extension ou de nouveaux sites.







Des solutions insuffisantes



Tout le monde est d’accord pour parler du tri…, mais il évident que l’organisation actuelle ne marche pas. Elle repose en grande partie sur l’apport volontaire dans les bornes ou bacs anonymes, insuffisants, souvent saturés et sans contrôle lors de la collecte. Les points de collectes deviennent des dépôts d’encombrants divers. La collecte des biodéchets humides (un tiers du poids d’une poubelle) reste marginale. Le compostage individuel n’est pas suivi, les composteurs distribués sont de mauvaise qualité. Il n’est pas adapté au milieu urbain dense, le compostage partagé reste expérimental.







Les déchets sont une manne…



C’est pourquoi actuellement toutes les solutions industrielles sont avancées pour conquérir le marché des déchets de la Corse ! Mais pas de projet local d’usine de tri dédiées aux déchets secs à recycler, ni de vrai développement des filières de compostage à proximité des agglomérations ou dans les territoires éloignés.







Les projets pour la Corse ?



Les projets sont en réponse à une pathologie : le Paradoxe de Jevons ou trouver des solutions de contournement inefficaces au problème. C’est copier des solutions pires que le mal au lieu de s’inspirer de solutions qui fonctionnent pour l’enrayer avec deux armes vertueuses que sont l’organisation et le courage.