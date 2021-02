Zee Office, un nouveau groupe d’entraide mutuelle voit le jour à Biguglia

A cause de la crise sanitaire la structure, qui accueille les personnes autistes ou souffrant de troubles du neuro-développement, a étalé son inauguration sur une semaine. Grâce à un environnement et un encadrement adaptés le GEM, qui s’adresse aux personnes TSA et TND ayant des difficultés relationnelles mais qui sont suffisamment autonomes, n'a pas un but médical mais social.

L’encadrement de toutes les animations est assuré par deux animateurs qui proposent des activités diversifiées.





Infos pratiques

Du mardi au samedi de 10H00 A 16H00 ET tous les troisièmes dimanches du mois.

Comment s'organiser ?

En raison des règles sanitaires appeler deux jours à l'avance, venir avec un masque et se désinfecter les mains à l'entrée.

