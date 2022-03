Yvan Colonna : l'Università di Corsica en appelle à l'Etat

L'universita di Corsica, à travers ses différents conseils d'administration s'était déjà positionnée à plusieurs reprises sur des actions similaires. Notamment, celle de l'amnistie des prisonniers politiques, ou encore leur rapprochement.



Quant à l'affaire d'Yvan Colonna, que s'est-il réellement passé ce mercredi 2 mars, dans la prison d'Arles, entre le berger de Cargese et Franck Elong Abe, le djihadiste?



À l'heure actuelle, le manque de réponse et le silence de l'État ne font qu'attiser l'énervement insulaire. "A titre personnel, je dirais que par rapport à tout ce qui a pu se passer durant les 50 dernières années, il y a eu beaucoup de jeux troubles de la part de l'État. Les voyous contre les nationalistes, les préfets aux initiatives contestables, et l'apparition de tous ces nouveaux comptes sur les réseaux qui aimeraient que la Corse de trompe d'interlocuteur..." indique Dominique Verdoni. "Même si l'enquête semble se diriger vers celui qui a commis l'acte, celui désigné comme étant issu du djihadisme, il ne doit y avoir aucun autre interlocuteur que l'État et c'est à lui qu'incombe la responsabilité de répondre sur cette affaire, comme sur beaucoup d'autres d'ailleurs" ajoute mme Verdoni.



Après 50 ans de lutte et de rapport de force entre État français et Corse, tous se demandent aujourd'hui si la République s'engage véritablement dans un processus de reconnaissance du peuple corse et de sa légitimité sur cette terre. "La mobilisation de dimanche a confirmé le choix des Corses en 2015, celui du dépôt des armes, celui de la démocratie. La Corse a évolué et a changé. La conscience politique a infusé dans toute la société. Plus de 70% ont validé l'option nationaliste. L'état va-t-il respecter ce processus démocratique ou va-t-il, enserré dans ses contradictions, continuer d'être dans ce rapport de force. Là est la vraie question ? " continue-t-elle. "Cette période électorale ne vaut pas. L'État doit répondre, ainsi que les candidats à la présidence de la France. La question Corse existe depuis au moins 50 ans. A-t-il la volonté de s'engager dans un processus de paix, de reconnaissance de l'autre" conclut-elle.