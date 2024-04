Yoann Bradaschia aux Championnats du Monde de pizza à Parme

Yoann Bradaschia, à la tête de « A Casa Bradaschia » au sein des résidences Revinco à Borgo, a déjà un palmarès impressionnant malgré sa jeunesse. « Ce championnat constitue le plus grand championnat du monde de pizza avec plus de 800 participants de 60 pays », explique-t-il avec enthousiasme.

Pour accéder à ces championnats de renom, il faut être Champion de France, de son pays, ou s'inscrire en candidat libre. Cette année, les compétitions comportent six catégories, dont la classique, la plaque, ou encore la pizza à deux réalisée avec un chef pâtissier.

Yoann Bradaschia, qui a déjà remporté l'International et le Championnat de Corse, se concentre principalement sur la catégorie Classique pour cette édition. « J'avais fait il y a quelque temps une recette efficace avec le chef Sanchez du restaurant La Corniche à Santa Maria Di Lota, mais à Parme, avec les Italiens, je ne pourrai pas travailler la pizza comme je le veux. Avec le chef Yann Le Scavarec du restaurant La Gaffe, on l'a donc réadaptée », explique-t-il.



Déterminé à se démarquer dans cette compétition de haut niveau, Yoann Bradaschia affiche un objectif clair : gagner. « Mon objectif dans ce Championnat du Monde est de gagner. Être 5ème ou 500ème pour moi, c’est pareil. Je vais faire une pizza avec mon ADN. Après, ça passe ou ça casse », affirme-t-il avec détermination.



Avec seulement trois Français ayant brillé dans cette compétition au cours des 31 dernières années, Yoann Bradaschia aspire à rejoindre ce cercle très fermé. Le verdict tant attendu sera rendu dans quelques jours, et tous les regards seront tournés vers ce talent corse qui défend avec passion les couleurs de son île et de son métier.