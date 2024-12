Xavier Lacombe, nouveau député de Corse-du-Sud

La nomination de Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse-du-Sud au ministère de l'action publique, de la Fonction publique et de la simplification, a ouvert toutes grandes les portes de l'Assemblée nationale à son suppléant Xavier Lacombe, avec lequel il avait été élu en juillet dernier.

Comme le nouveau ministre, celui qui a entamé, en 2020, un troisième mandat à la tête de la commune de Peri, à quelques kilomètres d'Ajaccio, siégera au sein du groupe "Horizons".

Xavier Lacombe qui était, jusque-là également, premier vice-président de la Capa et conseiller à l’assemblée de Corse, a 59 ans et est cadre de la Fonction publique. Il est désormais le nouveau député de la première circonscription de Corse-du-Sud.

Xavier Lacombe, qui succède à Laurent Marcangeli au sein du groupe Horizons à l'Assemblée nationale, mais que, curieusement, l'on ne retrouve pas encore sur les effectifs - il devrait se positionner à la place de son prédécesseur au pupitre 222 - pourrait être le rapporteur du texte sur le désordre de la propriété, qui viendra en débat le 28 janvier prochain, dans l'hémicycle.

Nous en reparlerons.