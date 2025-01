Xavier Dandoy de Casabianca : un éditeur à l’écoute des nouveaux talents

Installée dans la citadelle de Bastia, Eoliennes a publié son premier ouvrage en 1993. « Depuis, notre ligne éditoriale a considérablement évolué », précise Xavier Dandoy de Casabianca. « À l’origine, nous nous concentrions principalement sur la fiction et le roman. Aujourd’hui, nous privilégions la poésie, la spiritualité, le théâtre contemporain corse, l’art contemporain, la philosophie et les sciences humaines. » À ce jour, la maison d’édition compte près de 150 auteurs et contributeurs, avec son 175e livre actuellement en préparation. « Je reçois de nombreux manuscrits et la sélection est toujours difficile », confie-t-il. « Pour qu’un manuscrit me séduise, il doit y avoir une alchimie entre la qualité de l’écriture et le lien humain que je peux établir avec l’auteur. C’est cette complicité qui, souvent, fait la différence. Si nos visions de la vie diffèrent, mais que l’auteur défend bien son texte, je peux tout de même le publier. Mon rôle est aussi de découvrir de jeunes talents. »



Parmi les quatre ouvrages publiés en cette fin d’année, on trouve Les errants / L'andarini de Marie Ferranti et Alain Di Meglio. « Ce livre alterne les écritures des deux auteurs autour de l’Antiquité. Ferranti et Di Meglio réinventent les mythes et explorent les marges de l’Odyssée. Entre conte et poème, ils bâtissent une miniature tragique où se mêlent les voix d’autres amoureux d’Homère », explique Xavier Dandoy de Casabianca.



Déjà disponible en librairie, Plein soleil, premier recueil de poèmes de Matthieu Luporsi, rassemble 100 poèmes d’un auteur prometteur dont la maturité poétique se dévoile au fil des pages.



Stefanu Cesari, habitué de la maison Eoliennes avec déjà trois ouvrages à son actif, présente Soleil en maison 5. « Ce livre s’inspire du récit d’un été en Corse par l’écrivain britannique Alan Ross, dans l’immédiat après-guerre. Stefanu Cesari tisse une narration solaire et féminine où deux visions de l’île, deux cultures et deux époques s’entrelacent. Les textes en anglais sont intégrés au récit en corse et en français. Ce livre pourrait même donner lieu à un spectacle au printemps prochain »*, précise-t-il. La maison a également réédité Bartolomeo in cristu de Stefanu Cesari en version cartonnée. Ce livre a remporté en 2019 plusieurs distinctions, dont le Prix du livre Corse et le Prix Musanostra.



Enfin, le quatrième ouvrage est le troisième numéro de la revue Robba, intitulé Contre la démesure, qui analyse les mutations de la société corse actuelle. « La Corse est une région marquée par de nombreux contrastes : c’est la plus belle, la plus singulière, la plus pauvre et la plus criminogène. C’est également là où la vie est la plus chère, où les études post-bac sont les moins nombreuses et où l’on avorte le plus. Ce numéro de Robba propose des réflexions sur la mesure, en invitant à repenser un modèle de développement adapté aux réalités de notre île », explique le responsable de la maison.



À ces parutions s’ajoute Longitudes, le septième livre d’Augustin Berque, publié en novembre. Cet ouvrage nous fait voyager à travers différents lieux, de l'Atlas à l'Altaï, en passant par les bords du Nil et la vallée de Chevreuse, tout en réfléchissant à une vie hors des sentiers battus. Le livre se termine par une réflexion sur le parcours intellectuel de l’auteur, De Hokkaidô en souffle écuménique.



Projets et ambitions : Eoliennes en 2025

En matière de projets, Xavier Dandoy de Casabianca se dit préoccupé par le manque d’ouvrages en langue corse destinés aux jeunes. « Il y a peu de projets pour enfants, à peine une ou deux propositions par an. Je souhaite donc encourager la création d’auteurs et d’illustrateurs », confie-t-il.



Pour 2025, Eoliennes prévoit plusieurs publications intéressantes : un livre illustré sur les fleurs de Corse par Bernadette Gervais, un ouvrage de la romancière sarde Michela Murgia, un livre sur le yoga du son de Patrick Torre, ainsi qu’un ouvrage de Pierre Cancer sur la gestion de l’eau et un autre sur l’énergie en Corse. « Ces ouvrages militent pour des causes importantes et reflètent l’évolution de notre maison d’édition. Je suis désormais plus sensible aux dysfonctionnements de notre société et à ce qui peut la faire évoluer », conclut Xavier Dandoy de Casabianca.



(Alan Ross, écrivain britannique, 1922-2001)