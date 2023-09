World Cleanup Day : trois rendez-vous en Corse pour se mobiliser pour la planète

Pour la sixième année consécutive en France, l'association World CleanUp Day organise une opération de collecte participative, toujours au mois de septembre. Cette année encore, la Corse se joint à cette initiative avec trois sites de nettoyage prévus.Le jeudi 14 septembre à 9 heures, les amoureux de la nature de Calvi sont conviés au Quai de la Citadelle pour une matinée de nettoyage de la côte. Après une saison touristique animée et quelques coups de vent, la côte corse a besoin de retrouver sa splendeur naturelle. Les volontaires se retrouveront au quai pour un départ à 9h, et si certains disposent d'un bateau, leur contribution sera la bienvenue pour rapporter encore plus de déchets. L'association Échos d'Océans, représentée par Eric Dupont, organise cette opération.Le deuxième rendez-vous se tiendra à Vescovato, sur le parking du COSEC de Vescovato, le samedi 16 septembre à 10h00. Cette opération est organisée par la Communauté de Communes Castagniccia-Casinca, sous la coordination d'Isabelle Roux. Les volontaires sont invités à nettoyer les plages du littoral entre Cap Sud, Pinarello et Anghione, ainsi que le long des canaux. L'événement se déroulera de 10h00 à 16h00 avec plusieurs équipes mobilisées pour cette cause. La Communauté de Communes fournira de l'eau, des fruits, et quelques en-cas, mais il est recommandé d'apporter un pique-nique. Cette journée s'annonce comme une première pour la collectivité, alliant convivialité et respect de l'environnement pour célébrer la Journée Mondiale du Nettoyage de la Planète. Les enfants sont les bienvenus pour participer à cette initiative citoyenne.Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'organisateur par email à valorisation.territoire@castagnicciacasinca.fr ou par téléphone au 0623045244.Le dernier rendez-vous se déroulera sur la Plage du Ricanto (plage de l'aéroport) à Ajaccio, le dimanche 17 septembre à 10h00. L'événement est organisé par Corsica Clean Nature, dirigé par Sylvie Michel. L'objectif est de nettoyer la plage du Ricanto à l'occasion de la Journée Mondiale du Nettoyage de la Planète, de 10 à 12 heures. Les participants se verront fournir des sacs, des gants, des pinces, et du gel hydroalcoolique. Il est conseillé d'apporter de l'eau et un chapeau pour rester hydraté sous le soleil corse. Tout le monde est le bienvenu, et la mobilisation de nombreux volontaires est attendue. Le point de rendez-vous se situe directement sur la plage, après le rond-point en direction de l'aéroport (à hauteur de l'ancien arrêt de bus).Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'organisateur par email à corsica.clean.nature@gmail.com ou par téléphone au 0675143099.