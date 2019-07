Voyage à Londres pour les 1ères L du lycée de Balagne

"Nous ne sommes partis que quelques jours dans le courant du mois de mai. Nous avons tout de même visité la Tour de Londres, le British Museum, le Tate Modern Museum, le Tate Britain et la National Gallery. À part l'incourtanable Madame Tussaud, je les ai emmenés au London Dungeon qui propose une série de spectacles vivants sur les moments les plus sanglants ou mémorables de Londres, ainsi que quelques attractions à frissonner. Et pour finir, une visite commentée du théatre de Shakespeare" - ce sont des L après tout" précise Caroline Lajus.



Ce riche programme leur a tout de même permis de profiter du shopping londonien et déguster les fameux "fish and chips".

" Nous avons passé un excellent moment. Les jeunes ont été ravis. Ils ont été formidables, gentils, respectueux, heureux et reconnaissants du travail fourni et du programme choisi".



Ce voyage aura également un voyage d'au revoir au lycée de Balagne pour Caroline Lajus et ses 22 ans d'enseignement et qui intègrera dès la rentrée, l'établissement cortenais.

Peu de temps avant les épreuves du bac français, la classe de 1ère littéraire du lycée polyvalent de Balagne est partie quelques jours visiter Londres en compagnie de Caroline Lajus, professeur d'anglais et Maurice Montecattini, enseignant de physique chimie. Au cours de ce séjour, axé sur la culture anglaise, les nombreuses visites se sont succédées.