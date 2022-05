Vols et dégradations au Stade Armand-Cesari durant le week-end de l'Ascension

𝑽𝒐𝒍𝒔 𝒆𝒕 𝒅𝒆́𝒈𝒓𝒂𝒅𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒂𝒖 𝑺𝒕𝒂𝒅𝒆 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒏𝒅-𝑪𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊 : 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒒𝒖𝒆́ 𝒅𝒖 @SCBastia 📃



Durant le long week-end de l’ascension, plusieurs jeunes individus se sont introduits par effraction dans le stade Armand-Cesari et plus longuement dans les espaces vestiaires et réceptifs de la tribune Nord Claude-Papi.De nombreuses dégradations, vols de marchandises et détériorations de matériels ont été perpétrés.A l’appui des images des nombreuses caméras de vidéosurveillance qui demeurent en permanence actives, de nombreux éléments matériels seront remis dès demain à la justice.Le Sporting Club de Bastia déplore de tels actes et fera tout ce qui est en son pouvoir pour préserver l’Institution et son antre d’Armand-Cesari.