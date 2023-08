Volotea veut ouvrir sa première base en Corse

C’est un signe de plus de la volonté de Volotea de s’imposer comme un acteur aérien incontournable sur l’île. Après s’être portée candidate à la Délégation de Service Publique (DSP) pour la période 2024-2027 il y a quelques semaines , par le biais d’un communiqué diffusé ce mardi, la compagnie catalane affirme vouloir « confirmer son rôle moteur en Corse », en pointant l’île comme l’un des « marchés stratégiques pour son développement ».« À travers un engagement sans précédent envers la région, Volotea poursuit sa volonté de jouer un rôle économique et social important sur le territoire corse et envisage d’y ouvrir une base d’ici 2 ans », dévoile-t-elle dans ce droit fil, en précisant qu’après « plus de 10 ans de présence sur l’île de Beauté » elle souhaite créer cette nouvelle entité à court terme « si la croissance du trafic se poursuit et tout particulièrement si la compagnie se voit attribuer des lignes de délégation de service public à l’issue de la consultation actuellement en cours ». « Volotea est résolument engagée à soutenir le développement continu du réseau aérien en Corse. L'ouverture d'une nouvelle base en Corse serait une étape majeure dans l'histoire de Volotea et nous sommes convaincus que cet investissement jouera un rôle clé dans le dynamisme et le rayonnement économique de la région »affirme de son côté le PDG et fondateur de la compagnie, Carlos Muñoz.En outre, avec une « prévision de 7 millions de voyageurs d'ici la fin de l'année et l'ajout de 6 nouvelles destination », Volotea explique qu’elle témoigne ainsi de « son attachement à la Corse et à sa dynamique de croissance » et ajoute que « 10 nouvelles routes et plus de 1,5 million de sièges » seront proposés « au cours des trois prochaines années ». « La compagnie s’engage ainsi à contribuer activement à l’essor de la Corse en offrant davantage de liaisons afin de booster la connectivité de l’île », estime-t-elle, en annonçant qu’elle « poursuivra sa croissance et offrira en 2024 le plus grand nombre de sièges depuis son arrivée en 2012, dépassant pour la première fois les 900 000 sièges disponibles, soit une augmentation de 12 % depuis 2019 ». « Le succès de Volotea est entrelacé avec l'essor de la Corse en tant que destination incontournable. En l'espace d'une décennie, l'offre de sièges en Corse a été multipliée par sept, passant de 200 000 en 2011 à plus d'1,1 million aujourd'hui. Volotea est fière d’y contribuer de manière significative, représentant près de 80 % de l'offre totale », affirme encore la compagnie low cost.