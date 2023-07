Desserte aérienne de la Corse : Femu a Corsica soutient Air Corsica et Air France

La réaction de Femu a Corsica résumée sur un tract signé de François Martinetti, secrétaire national de Femu, fait suite au positionnement de Volotéa. Femu explique que "pour la première fois depuis longtemps, un opérateur low cost, la compagnie « Volotea », s’est positionné dans le cadre de cet appel d’offres."Le parti n'exclue pas que la démarche soit "soutenue en arrière-plan par ceux qui rêvent de liquider Air Corsica, les emplois d’Air France en Corse, et le service public".Mais ce n'est pas tout.Pour Femu, Volotea "use de pratiques révélatrices d’un mépris insupportable" et "multiplie depuis plusieurs jours une communication agressive et tendancieuse, allant jusqu’à commenter par un tweet moqueur un article du président du Directoire d’Air Corsica."Dans le même texte, "Femu a Corsica réaffirme son attachement aux principes fondamentaux du service public, dans l’aérien comme dans le maritime.Femu a Corsica tient également à exprimer publiquement sa confiance et sa solidarité à Air Corsica, compagnie de la Corse et des Corses, et à ses salariés, ainsi qu’aux salariés d'Air France en Corse. Ces deux compagnies ont confirmé avoir déposé une offre sur le bord à bord (Air Corsica) et sur Paris (groupement Air Corsica - AirFrance).Femu a Corsica ne doute pas que ces deux compagnies sauront proposer la meilleure offre, en termes de service public et de capacité à répondre aux attentes des Corses et de tous les usagers en matière de qualité du service public et de prix, dans un monde de l’aérien en pleine mutation et toujours plus concurrentiel."On écoute Jean-Jerôme Manenti de Femu