Volley-ball : Victorieux 1-3, le GFCA s’offre une "belle" face à Cambrai !

Frédéric Ferrandez, le coach ajaccien, voulait une équipe de revanchards et de guerriers après la gifle reçue au Palatinu vendredi soir face à Cambrai en demi-finale des play-offs de Ligue B. Il a été entendu !

Dès l’entame du premier match, les Ajacciens déchaînés, prenaient les devants face à des Nordistes et Harry Brokking, leur entraineur, médusés. En 20 minutes, les Ajacciens remportaient le premier set 25-13 ! Même temp dans le second set, Bala, Conré et Lacassie permettaient aux Gaziers de prendre encore le dessus et d’enfoncer le clou en menant 2 sets à 0 ! (25-17).

Face à une équipe dominée dans tous les domaines, les Ajacciens relâchaient cependant la pression et perdaient le 3e set (25-22).

La 4e manche s’annonçait d’une importance extrême et ce sont les Ajacciens finalement qio, au bout du suspense, prenaient le meilleur sur les locaux (25-22).

Les hommes de Fred Ferrandez recevront donc Cambrai samedi soir au Palatinu pour un dernier match décisif afin d’atteindre la finale de la compétition !