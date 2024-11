Volley Ligue B - Le GFCA s'impose facilement face à Royan (3/0)

Après trois victoires en autant de matchs, le GFCA Volley a parfaitement réussi son début de saison. L’occasion de poursuivre la bonne série lui été donné avec la réception de Royan, une équipe largement à sa portée. Pour cette 4e journée de Ligue B, un heureux évènement dans la famille de Robin Neraudau, le passeur « Rouge et Bleu », permettait au jeune Serafin de faire ses grands débuts dans le monde professionnel pour pallier à l’absence de son titulaire habituel. Un changement forcé qui ne perturbait pas les Ajacciens, auteurs d’un début de match canon (6-0) ! puis (12-5). Supérieur à la réception et avec block impérial autour de Salles, le GFCA Volley s’adjugeait aisément le premier set (25/12) en 21 minutes !



Un match totalement maîtrisé de bout en bout



Plus appliqués, notamment à la réception, les Pirates de Royan donnaient un peu plus de fil à retordre aux Gaziers (4-6). Mais, défaillants au service, Royan voyait le GFCA revenir puis creuser petit à l’écart dans le 2e set (13-9) puis (20-16) grâce notamment aux coups de boutoirs de Patak et Bala pour finalement le remporter (25/22) sur un service de son pointu brésilien.

Bernard et Abdelhadi permettaient aux Royanais de rester dans la partie et de ne pas lâcher dans le troisième set (11-11). Mais porté par un Bala en feu dans la dernière ligne droite de la rencontre, les Ajacciens ne se faisaient pas prier pour conclure la partie en trois petits sets (25/23) sur la 4e balle de set et une attaque de Bala, très en verve ce soir. Désormais seul leader du championnat de Ligue B avec 4 succès en autant de rencontres, le GFCA se déplacera samedi à Cambrai lors de la prochaine journée pour poursuivre son sans faute dans ce championnat.