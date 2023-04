Vol à Notre-Dame de la Serra de Calvi : un homme interpellé

Le préjudice portait sur 872 euros en numéraire, fruits de produits de dons et de ventes de souvenirs religieux et de deux candélabres.À l'époque, un ou plusieurs individus avaient fracturé le cadenas de la grille de protection de la porte d'entrée puis forcé une poussée sur les battants de la porte en bois de l'édifice religieux pour pénétrer à l'intérieur.Sur place, ils ont fait main basse sur l'argent et emporté les candélabres.L'enquête menée par la gendarmerie a abouti ces jours-ci.Les constatations effectuées par les militaires de la Cob (Communauté de Brigades) de Calvi avaient permis, après les faits, le prélèvement de traces d'ADN. C'est à partir de celles-ci que les gendarmes ont pu identifier puis interpeller sur le continent d'un homme "susceptible d’en être l’auteur".indique la gendarmerie.À l'issue de la garde à vue dont il a fait l’objet, une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée.Il sera jugé devant le tribunal judiciaire de Bastia le 13 octobre prochain.