Voici les dates des vacances scolaires pour 2022-2023 en Corse

Les élèves reprendront le chemin des cours le vendredi 2 septembre 2022, un jour après leurs enseignants, pour ne s'arrêter que le vendredi 7 juillet, 36 semaines plus tard.



Le 8 septembre, jour de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, sera vaqué et le 8 décembre, jour di a Festa di a Nazione, sera banalisé.



En Corse, comme pour les trois zones, les vacances de la Toussaint sont programmées du samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022, jour de reprise des cours, tandis que les vacances de Noël dureront du samedi 17 décembre au mardi 3 janvier 2023.



Les vacances d'hiver débuteront le samedi 18 février 2023. Ls cours reprendront le lundi 6 mars



Les vacances d'avril auront lieu du samedi 15 avril avec la reprise des cours le mardi 2 mai 2023.



Au programme, un seul "pont" cette année : celui de l'Ascension, le jeudi 18 mai et vendredi 19 mai.



Le lundi de Pentecôte - 29 mai 2023 - sera un jour sans école, dit de "solidarité".