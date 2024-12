Voici à quoi ressemblerait la Corse en 2500 selon l’intelligence artificielle

Bastia est la ville qui a connu les plus grands changements générés par l’intelligence artificielle. En 2200, elle imagine un Vieux-Port toujours reconnaissable, mais désormais évolué pour s’adapter aux besoins d’une population grandissante. Des immeubles imposants s’allongent et s’agrandissent autour du Vieux-Port, et les activités économiques se sont intensifiées. Des zones piétonnes ont été créées pour favoriser une vie urbaine. Selon l’intelligence artificielle, Bastia en 2200 ressemble finalement au Vieux-Port d’aujourd’hui, avec simplement plus d’immeubles et un quai plus grand !