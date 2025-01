Vœux du cardinal Bustillo : "La Corse a besoin de retrouver la paix et chasser la violence"

Un appel à la réconciliation

Malgré ce constat alarmant, François Bustillo a invité à l’espoir et à l’action. Selon lui, il est impératif que la Corse rompe avec les « démons du passé » et retrouve une « liberté intérieure » pour construire un avenir serein. « Notre société ne peut pas démissionner face aux menaces d'une vie sociale triste et malheureuse », a-t-il déclaré, avant de souligner les priorités de l’Église pour l’année à venir : la jeunesse et les confréries, qu’il considère comme des piliers pour une société apaisée.



Le cardinal a également appelé à préserver « l’esprit du 15 décembre », jour de la venue du pape en Corse, comme symbole d’accueil, de collaboration et de lumière. « Cet esprit pourra être notre mémoire et notre moteur social pour que chaque personne se sente respectée et aimée dans notre terre. »