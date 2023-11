Vitrine de la production corse, Agri’sgiani ouvre ses portes à Vescovato pour une nouvelle édition

Des animations variées tout au long du week-end

Après l’inauguration officielle, samedi à 10 heures, le Salon et tous ses stands seront ouverts au public. Il pourra y découvrir la ferme des animaux, visiter les différents exposants, se restaurer – y compris sous le chapiteau dédié aux concessionnaires où sera exposé le matériel agricole : « Cette année, pour manger, on a prévu de quoi s’assoir. Ce sera plus convivial… »

Samedi soir, et jusque tard dans la nuit, la soirée sera animée par un DJ, Jean-Baptiste Lecce.

Tout au long du week-end, la MSA effectuera des démonstrations de manipulation de tronçonneuse et de contention d’animaux.

Enfin, avis aux fans ! sur les deux jours également, les joueurs du Sporting proposeront une animation : signature d’autographes, selfies, échanges avec les joueurs, vente de maillots…

Mettre en place un modèle vertueux pour l’économie corse

Au-delà de la dimension festive, l'événement s'inscrit dans une volonté affirmée de renforcer l'économie locale avec une logique gagnant-gagnant : « Quand un consommateur achète un produit importé, c'est une part infime de sa dépense qui bénéficie à la prospérité locale, analyse Joseph Colombani. Quand il achète un produit issu de la production corse, il y a un retour automatique sur l'économie locale. Et tous les Corses indirectement en profitent : c'est un modèle vertueux. Or aujourd'hui, on ne peut pas toujours acheter "corse". Il y a donc tout un travail de développement à faire pour accroître cette possibilité. Et ça, c'est le travail au quotidien de la Chambre d'Agriculture ! »

Agri’sgiani, le Salon de l’Agriculture et de l’Artisanat Corse a su trouver toute sa place parmi les manifestations qui jalonnent la vie économique de l’île. Il est organisé par la Chambre d’Agriculture – en relation avec la Chambre d’Agriculture de Corse du Sud –, la Chambre de Métiers, et la commune de U Viscuvatu, avec l’appui de nombreux partenaires : une conjonction fructueuse qui, seule, permet l’organisation d’une rencontre annuelle de cette ampleur. Elle a pour vocation de rassembler très largement les producteurs de tout le territoire, et d’offrir ainsi un panorama complet de notre économie productive : près de 80 exposants, agriculteurs, transformateurs, artisans… devraient s’y retrouver cette année, avec notamment des producteurs du sud de l’île qui sont encore plus nombreux que l’an passé à participer à l’événement.« C’est le salon qui met en avant le savoir-faire et la production corse, explique Joseph Colombani, Président de la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse. Une production contribuant à créer des richesses qui vont rester en Corse, avec des retombées économiques locales. Bref, une richesse faite en Corse, pour la Corse. Montrer des filières dynamiques – par exemple avec les jus de clémentines –, montrer la grande diversité de produits agricoles et plus généralement de savoir-faire qui existe chez nous… Pour ce qui est de la dimension agricole, l’objectif est d’assoir l’agriculture comme une véritable filière économique pour l’avenir de notre île. Être capable de démontrer cette diversité de productions agricoles, de savoir-faire, c’est de bon augure dans le cadre d’une politique d’autonomie alimentaire ! Je ne peux que rappeler ici l’accréditation obtenue, il y a tout juste une semaine, par l’Université de Corti, pour l’ouverture d’une école d’ingénieur agricole et agronome – projet auquel la Chambre d’Agriculture de Haute-Corse a particulièrement participé. »Comme l’an passé, les premiers jours sont réservés aux plus jeunes : lundi, mardi, jeudi et vendredi, les enfants des classes de CM1-CM2 de la région vont pouvoir profiter en avant-première de la ferme pédagogique, et découvrir les animaux de race corse : ovins, caprins, bovin, ânes… Un atelier du goût leur sera également proposé : ils pourront y exercer tous leurs talents de cuisiniers et pâtissiers en herbe ! Vendredi 17 au soir aura lieu une grande soirée de dégustation : « Tous ceux qui gravitent autour de l’agriculture et de l’artisanat corse, mais plus généralement, tous ceux qui ont envie de soutenir notre agriculture et notre artisanat, qui se sentent concernés par leur promotion, peuvent y participer ! C’est ouvert à tout public ! », précise Joseph Colombani. L’entrée est payante – les réservations peuvent se faire sur Internet. Elle permet de déguster à volonté, au cours de la soirée, agneau, veau, porc, fromages, soupes, pâtisserie, vins, bières, jus de fruits… bref, tout ce que la Corse produit de meilleur. La soirée sera animée par le groupe de chanteurs corses : I Pignotti.