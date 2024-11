Visite du pape François : les paroisses corses s’organisent pour amener leurs fidèles à Ajaccio

Le 15 décembre prochain, le pape François sera à Ajaccio pour une visite qui promet de rassembler des foules venues de toute la Corse. Pour faciliter la participation des fidèles, de nombreuses paroisses de l’île ont pris les devants en organisant des transports collectifs.

“Nous avons déjà plus de 300 personnes inscrites, et les inscriptions ne sont pas encore terminées”, annonce le père Christophe Boccheciampe, prêtre à Corte. Pour répondre à l’afflux de demandes, plusieurs cars et minibus partiront des principales communes de la région. “Nous aurons au total quatre cars et trois minibus. Pour que ce soit plus facile, nous avons regroupé les communes. Les fidèles de Ponte-Leccia, Moltifao et Asco partiront ensemble. Ceux du Niolu partiront de leur côté. Enfin, les derniers bus serviront pour les fidèles de Corte et Venaco.”



À Bastia, une organisation similaire est en place. “Ce sont cinq navettes qui sont prévues pour les fidèles”, précise le Père Georges Nicoli, responsable de la paroisse Notre Dame de Lourdes. Dans le sud de l’île, les paroissiens de Sartène bénéficieront de deux cars. “Ils partiront le 15 très tôt le matin et rentreront dans la soirée”, explique le Père Olivier Culioli. Cependant, tous restent en attente de précisions des autorités locales pour finaliser les derniers détails. “La préfecture et la mairie doivent nous indiquer les consignes définitives pour assurer la fluidité de l’événement”, souligne-t-il.



Une mobilisation active à Porto-Vecchio

À Porto-Vecchio, la paroisse a opté pour une campagne d’inscriptions sur les réseaux sociaux afin d’atteindre un maximum de fidèles. Dans un message publié sur Facebook, elle précise :