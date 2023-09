Visite d'Emmanuel Macron en Corse - Les réactions

L'annunziavamu dapoi parechji mesi, oghje u tempu ci hà datu ragione.

Devant une assemblée de Corse et une majorité prête à tous les renoncements et à toutes les soumissions pour entendre enfin prononcer le mot "autonomie", Emmanuel Macron est venu donner sa vision de ce que celle ci devait être.



Sans surprise, cette pseudo autonomie annoncée, qui n'est en réalité qu'une légère décentralisation, occulte toutes les revendications historiques du peuple Corse, lui même relégué au rang de simple "communauté insulaire".



Le statut annoncé constitue un terrible retour en arrière et une négation pure et simple des aspirations de notre peuple démocratiquement exprimées dans les urnes et populairement démontrées dans les rues de notre Pays.



A nostra lingua ùn sarà ufficiale, u nostru populu è i so diritti sò sempre nigati, a terra sarà sempre una mercanzia in manu à i speculatori, l'Assemblea di Corsica ùn puderà fà legge, eccu ciò ch'elli chjamanu autunumia.



Di pettu à a sottumissione di quelli chì ci prumettenu un destinu francese, u populu Corsu deve aduniscesi è luttà per a so salvezza ! A l’heure où le passé colonial de la France apparaît aux yeux de tous comme un crime contre l’humanité, le Mouvement National se doit d’attirer l’attention des instances internationales. Seul un arbitrage de l’ONU associé à l’Union Européenne sera en mesure de mettre fin à l’impérialisme français qui a transformé la Corse en zone de non droit . Il est temps de prendre conscience que la seule stratégie de Paris est de mettre en œuvre une colonisation de peuplement systématique afin de faire disparaître toutes traces de notre peuple, de notre culture et de notre langue .

Chjamemu torna tutt'i Corsi à l’adunita u 15 d'Ottobre in Corti per urganizà a dimarchja di resistenza per a salvezza di a nostra Nazione.