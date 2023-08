Violent incendie à Campitellu : 3 à 4 hectares détruits

10 engins terrestres, un hélicoptère bombardier d'eau, 2 Canadair et pas moins de 29 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'incendie qui a brûlé entre 3 et 4 hectares de végétation selon le SIS de Haute-Corse.

Si sur son flanc gauche le feu a été ralenti par une paroi rocheuse, le flanc opposé, plus virulent a été traité en partie depuis la route territoriale par les moyens terrestres, et plus haut par les moyens aériens, le Canadair, notamment.

L'intervention des secours a perturbé la circulation sur l'axe routier, mais toujours selon le Sdis la situation évoluait favorablement sur le terrain.