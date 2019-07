Vinicius Lansade signe à 19 ans son premier contrat pro de footballeur à... Estudientes de la Plata !!!!

Le parcours de Vinicius Lansade est tout ce qu'il y a de plus atypique.

A 19 ans en effet, ce jeune homme qui n'est autre que le neveu du Dr Philippe Lansade, médecin du Centre Hospitalier Calvi - Balagne a grandi à Valence en Espagne, avant d'immigrer vers le Brésil et de revenir en France pour repartir de plus belle aux Etats-Unis.

Passionné de football, actuellement en vacances à Calvi avec toute la famille, Vinicius n'oublie pas ceux qui ont toujours été près de lui, et plus particulièrement Sami Mastoura, animateur sportif de la ville de Calvi, éducateur au FC Balagne et au Balagne Boxing School. Il n'oublie pas non plus que dès l'âge de 6 ans, c'est lui qui l'a pris sous sa coupe et que c'est avec lui qu'il a participé à plusieurs stages d'été.

Aussi, c'est tout naturellement qu'hier, accompagné de son père François et de son oncle Philippe, il a rendu visite à son coach pour le saluer mais aussi chausser les Baskets pour jouer au futsal avec les gamins du coin.

L'occasion pour nous, et ce grâce à Sami, de le rencontrer pour qu'il nous rencontre son incroyable parcours fait de galères mais aussi de moments merveilleux, avec au bout une incroyable surprise qui nous l'espérons vivement ne sera que le début d'une belle aventure:

" Je suis effectivement passionné de football et j'ai la chance d'avoir comme premier supporter mon père. En 2016 j'ai intégré le centre de formation du SC Bastia, malheureusement on sait ce qui s'est passé au club. J'ai également fait un essai à Montpellier qui s'est avéré infructueux. De la je suis parti à New York et j'ai intégré le club de New-York city avec Patrick Viera, aujourd'hui entraîneur de l'OGC Nice. Il a été pour moi d'un précieux concours et je lui en suit très reconnaissant. J'ai ensuite joué 6 mois avec l'équipe de l'University du Maryland".

Et de poursuivre:

" Mon oncle participait à un dîner de travail en Argentine quand un ami qui connaissait son attachement pour le football lui a dit de ne pas partir tout de suite car il allait lui présenter un footballeur très connu qui n'était autre que l'ancien international argentin Juan Sebastian Verone devenu en 2014, président du club de foot de l'Estudientes de la Plata pour lequel il a encore joué 3 ans avant de prendre les commandes du club.

Au cours de la discussion, mon oncle lui a parlé de moi en lui disant que j'étais milieu offensif comme lui. Du coup, Juan Sebastian Verone lui a proposé que je vienne faire un essai, ce qui a été fait un mois plus tard.

Un essai qui s'est avéré concluant et qui a débouché par la signature de mon premier contrat professionnel.

Je rentre en Argentine ce 29 juillet. Aussi, il était tout à fait normal que je vienne saluer Sami et que je joue un moment avec ces enfants.

Et puis, vous savez, quand on a porté le maillot du SC Bastia, la Corse reste ancrée au plus profond de nous même".

Souriant, décontracté, rejoint par le reste de la famille, Vinicius prenait visiblement beaucoup de plaisir à partager cette passion du football avec les jeunes pas peu fiers de taper la balle avec lui.

Longue route à toi Vinicius. De cette petite île que tu adore tant, nombreux seront ceux à suivre ta carrière de footballeur qui nous te souhaitons longue et fructueuse.

.