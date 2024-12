Vigilance jaune en Haute-Corse : des cumuls de pluie importants attendus

Un épisode pluvieux notable affecte l’est de la Haute-Corse depuis jeudi soir, plaçant la région sous vigilance jaune. Les précipitations ont déjà atteint des niveaux conséquents, avec 40 à 60 mm relevés en 12 heures entre Aleria, Corte et Saint-Florent. Le secteur de Scata enregistre des cumuls exceptionnels, atteignant 118 mm.



Les pluies, modérées à fortes, se poursuivent jusqu’en fin de matinée, avec des intensités atteignant 10 mm par heure. Une accalmie est attendue à la mi-journée, mais 30 à 50 mm supplémentaires pourraient s’ajouter d’ici ce soir. Sur Scata, le cumul total pourrait atteindre 150 mm.



Cet épisode perturbe fortement la circulation. La route impériale au-dessus de Bastia est particulièrement difficile d’accès, et à Vignale, la circulation sur la route territoriale se limite à une seule voie. Les autorités appellent à la vigilance et conseillent de limiter les déplacements.