Vico : les gendarmes découvrent de nombreuses armes et munitions

C.-V. M le Vendredi 29 Mai 2020 à 21:35

"Lundi dernier, agissant dans le cadre d’un dossier "d’abus de confiance et de menaces", les gendarmes de la communauté de brigade de Vico ont découvert de nombreuses armes et munitions. Parmi toutes ces armes saisies, 9 étaient détenues illégalement"indique la gendarmerie de Corse sur sa page Facebook.

Les militaires soulignent encore "que pour mener à bien les investigations, les gendarmes de la communauté de brigade de Vico, étaient renforcés par le peloton de surveillance et d’intervention d’Ajaccio et le groupe d’investigations cynophile".

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements