Vescovato : Un automobiliste sous stupéfiants arrêté à 161 Km/h

Ce dimanche 11 août, les motocyclistes de la brigade motorisée de Borgo ont contrôlé un automobiliste de 20 ans, doté d’un permis probatoire, sur la RT 11 (commune de Vescovato) à la vitesse de 161 km/h au lieu de 100 km/h. Soumis au dépistage des stupéfiants, le jeune homme était positif au cannabis.

Son permis de conduire lui a été immédiatement retiré et son véhicule a fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours.



Consommer des stupéfiants a des conséquences sur la conduite. Le cannabis entraîne en effet une baisse de la vigilance, une mauvaise coordination, un allongement du temps de réaction et une diminution des facultés visuelles et auditives. Le non-respect des limitations de vitesse plus la conduite sous stupéfiants doublent donc le risque d’être responsable d’un accident mortel, autrement dit de se tuer ou de tuer quelqu’un.