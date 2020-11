Vers une suspension du mouvement de grève au lycée de Balagne?

Ainsi que cela a été relaté, les élèves du Lycée de Balagne sont rassemblés depuis mardi devant l'établissement, empêchant la tenue des cours. Ils entendent ainsi protester contre la décision du Gouvernement de maintenir les établissements scolaires ouverts. Une mesure jugée dangereuse par ces lycéens qui dénoncent "l'insuffisance du protocole sanitaire imposé et sa difficile application".

Tous demandent à revenir aux mesures du premier confinement de mars dernier avec un enseignement à distance.

"L'ouverture des établissements est un danger pour nous et pour nos proches. Les risques sont immenses tant dans les transports scolaires qu'à la cantine ou encore au sein même de l'établissement où les contacts sont fréquents" nous explique un lycéen.

Après un mercredi très calme, les lycéens ont repris leur mouvement ce jeudi matin devant l'établissement surveillé par les gendarmes, avec à leur tête le Capitaine Marchandeau, adjoint au Commandant de Compagnie de Calvi-Balagne.





Les propositions des lycéens

A 11h30, Téo Weiss, porte-parole des lycéens faisait un point sur la situation: " Nous avons proposé aujourd'hui, des solutions, contrairement à mardi où nous avions demandé la fermeture des lycées. Nous attendons que le rectorat nous réponde. Parmi ces mesures, nous avons proposé une semaine hybride: une semaine en distanciel et une semaine en présentiel, afin que tous les élèves qui sont en difficulté ou qui n'ont pas de moyens matériels ou autre de travailler puissent suivre les cours normalement."





À l'issue de la réunion, le porte parole des lycéens précisait que la direction proposait aux élèves de remplir un questionnaire et de faire des propositions concrètes et ce avant le jeudi 12 novembre. Toujours de même source il semblerait que d'ici là, le mouvement de grève sera suspendu.