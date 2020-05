Vers une ouverture des plages de Corse-du-Sud la semaine prochaine ?

À l'inverse, d'autres élus manifestent depuis l'annonce du déconfinement leur souhait de voir les plages ouvrir au public, à l'instar du maire de Bonifacio Jean-Charles Orsucci.

Après quelques hésitations, l'ouverture tant attendue va bientôt avoir lieu. Les plages de Corse-du-Sud devraient pouvoir ouvrir d'ici la semaine prochaine. C'est ce qui est ressorti de la réunion de travail qui s'est tenue mardi entre le préfet Franck Robine et les 33 maires des communes concernées.La semaine dernière, quelques jours avant le déconfinement, le préfet s'était pourtant montré frileux sur le sujet, déclarant que "ce serait donner le signal que tout est permis". Le maire d'Ajaccio et Président de la CAPA Laurent Marcangeli avait lui aussi fait oeuvre de prudence, déclarant qu'il se laissait deux semaines pour juger de l'opportunité d'ouvrir ou non les plages de sa commune.Les modalités ne sont pas encore connues à ce stade. On sait néanmoins que les grandes règles sanitaires devront y être respectées. "Ce qui pose problème ce n'est pas la plage en elle-même, c'est le rassemblement, c'est sur ce genre de questions que nous travaillons" indique le préfet. Mais dans tous les cas, "ce sont aux maires de faire des propositions".Gageons que cette nouvelle devrait faire des heureux, surtout si la météo persiste dans ses bonnes grâces...