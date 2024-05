Nouvelles interventions des sapeurs-pompiers de Haute-Corse :« Pour un été à la montagne en toute sécurité »

Avant de partir, renseignez-vous sur l’état des sentiers afin de savoir, par exemple, s’il y a de la neige, des racines, des pierriers…, et prenez également connaissance des prévisions météorologiques. Vous pouvez prendre conseil auprès des bureaux des guides et accompagnateurs, des gardiens de refuge ou dans les offices de tourisme.



Informez votre entourage de votre itinéraire, de vos horaires de retour et si vous disposez d’une balise réflectrice de type RECO ou d’une application de géolocalisation, indiquez-le également. Quoi qu’il en soit, emportez un moyen de communication - batteries rechargées !



Enfin, partez avec un équipement adapté, notamment de bonnes chaussures et des bâtons de marche. Équipez-vous en fonction de la météo annoncée, emportez également dans votre sac à dos à boire et à manger ainsi qu’une couverture de survie ou un vêtement chaud.



Et puis, n’oubliez pas que la montagne change suivant les saisons. Renseignez-vous sur les conditions du moment et ne calquez pas vos connaissances d’un site que vous avez fréquenté l’hiver à une pratique estivale et inversement.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sport.gouv.fr rubrique « Pratiquer l’été ».