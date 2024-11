Vents violents : plusieurs lignes de transport scolaire suspendues en Corse vendredi

À partir de 23 heures ce jeudi 21 novembre, Météo-France place la Corse en vigilance orange pour vent violent. Ce nouvel épisode de Libeccio, particulièrement marqué, touchera l’ensemble de l’île, avec des rafales attendues entre 100 et 130 km/h sur les reliefs, en Balagne et dans la région bastiaise. Le Cap Corse sera une nouvelle fois le secteur le plus exposé, avec des pointes prévues entre 160 et 180 km/h.

Face à ces prévisions, la Collectivité de Corse la Collectivité de Corse a décidé de suspendre, à titre préventif, les transports scolaires dans plusieurs zones insulaires pour la journée du vendredi 22 novembre.

Cismonte : les circuits scolaires en Balagne, dans le Nebbiu et au Cap Corse ne seront pas assurés.

les circuits scolaires en Balagne, dans le Nebbiu et au Cap Corse ne seront pas assurés. Pumonti : les circuits desservant Portivechju et Bonifaziu sont également suspendus.



Les élèves internes pourront néanmoins regagner leurs domiciles grâce au maintien des services de transports interurbains le soir. Toutefois, les départs du matin seront modifiés comme suit :