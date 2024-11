Vent violents en Corse : les transports scolaires annulés ce mercredi 20 novembre

Face à des conditions météorologiques annoncées pour le mercredi 20 novembre, la Collectivité de Corse a décidé d’annuler les transports scolaires (Via Scola) et interurbains (Via Strada) pour la journée. "Une mesure de précaution prise alors que Météo-France a placé l'ile en vigilance orange pour des vents violents." explique la CdC dans un communiqué.



L’alerte débutera à 8 heures et se poursuivra jusqu’à 20 heures, selon le bulletin diffusé mardi après-midi. Le phénomène, alimenté par un fort vent de Libecciu, se caractérisera par des rafales sur l’ensemble de l’île. À Bastia, les pointes devraient osciller entre 110 et 130 km/h. En Balagne et sur le relief, elles pourraient atteindre 150 km/h. Le Cap Corse sera particulièrement exposé, avec des rafales estimées entre 160 et 180 km/h.