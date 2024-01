Vent violent : la Corse placée en vigilance jaune par Météo France

Météo France émet une vigilance météorologique de niveau jaune pour le paramètre "Vent Violent" en Corse, du mercredi 17 janvier à midi à la nuit du jeudi 18 au vendredi 19.



En Corse-du-Sud, des rafales jusqu'à 95 km/h sont prévues sur le relief en journée, avec un Libeccio assez fort à fort atteignant localement 100 km/h dans la nuit.

Demain, jeudi 18 janvier, le Libeccio restera assez fort, avec des rafales allant jusqu'à 130 km/h dans la région de Porto-Vecchio en milieu d'après-midi.



En Haute-Corse, un vent modéré de Sud à Sud-Ouest est attendu mercredi, avec des rafales locales atteignant 65 km/h l'après-midi et en fin de journée. La nuit, la Balagne connaîtra un vent assez fort de Sud-Ouest, avec des pointes jusqu'à 85 km/h.

Jeudi 18 janvier, le Libecciu sera généralement assez fort à fort, avec des rafales allant jusqu'à 110 km/h sur le pourtour du département et dans le cortenais, en cours d'après-midi et la nuit suivante. Il est recommandé de rester vigilant et de prendre les précautions nécessaires face à ces conditions météorologiques.