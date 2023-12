Vent violent en Corse : une rafale à 185 km/h enregistrée dans le Cap

La Corse est balayée depuis ce matin par vents. Cette situation devrait perdurer jusqu'à 22 heures aujourd'hui. Selon les prévisions de Météo France, une décroissance progressive du vent est prévue par les services météo entre 22 heures et minuit, marquant la transition vers une vigilance jaune, avant un retour à la normale après minuit.



Les vents ont soufflé avec une intensité remarquable ce matin, enregistrant des vitesses impressionnantes à travers l'île - 185km/h à Cagnano

- 147km/h à l’Ile Rousse

- 120km/h à 130 km/h en plaine orientale

- 105km/h à Bastia



- 102km/h à Corte



Ces conditions météorologiques défavorables devraient persister et même s'intensifier à partir de 15 heures. Les autorités recommandent la plus grande prudence aux résidents et aux usagers de la route, ainsi que le respect des consignes de sécurité émises dans le cadre de cette alerte météorologique.



Il est conseillé de suivre régulièrement les mises à jour météorologiques et de prendre les précautions nécessaires pour minimiser les risques liés à ces vents violents. Les services météorologiques demeurent en vigilance pour informer la population de toute évolution de la situati