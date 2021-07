Variant Delta : le Conseil scientifique préconise la vaccination obligatoire des soignants

Le Conseil scientifique préconise de "réagir maintenant pour limiter une nouvelle vague liée au variant Delta".

Si le Conseil scientifique note que la campagne de vaccination "continue à progresser efficacement", et que "l'objectif gouvernemental de 45 millions de personnes primovaccinées sera probablement atteint à la fin août", la couverture vaccinale est encore "insuffisante" face au variant Delta, notamment chez les personnes les plus à risque.

"Le maximum de vaccinations avec deux doses doit être réalisé avant fin août pour que l’efficacité soit tangible à la rentrée, dès le retour à l’école, au travail...",. Pour les spécialistes, "l'épidémie ne pourra être contrôlée qu'avec 90 à 95% de personnes vaccinées ou déjà infectées, en particulier chez les personnes de plus de 60 ans."

"Les migrants et personnes en situation de grande précarité doivent également être la cible de cette priorité vaccinale", ajoute le Conseil scientifique.







Les chercheurs estiment qu'une troisième dose de vaccin semble justifiée pour les plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées. La stratégie de rappel doit être proposée à tous les Français de plus de 80 ans, et pas seulement aux résidents en Ehpad" car "l’âge constitue le principal facteur de risque", rappelle le Conseil scientifique.







Le Conseil scientifique se prononce pour l'obligation de vaccination des soignants, estimant que "le choix d’un métier de santé s’accompagne d’une responsabilité professionnelle vis-à-vis des personnes/patients que l’on accompagne".



Les scientifiques imaginent aussi que cette obligation pourrait être élargie à d'autres catégories comme le personnel des services à la personne et l'ensemble des professionnels "exposés et exposant à un risque pour autrui".





L'idée de ne plus rembourser les tests de commodité a été évoquée cette semaine. Pour plus d'efficacité dans la stratégie "tester, tracer isoler", les scientifiques préconisent de garder gratuits ces tests (PCR ou antigéniques) de dépistage.







Le Conseil scientifique tient à rappeler l'importance des gestes barrières et du lavage de main.

Et prévient : "Un relâchement non contrôlé des gestes barrières durant l’été 2020 avait entraîné une reprise épidémique à partir de septembre 2020, dans un contexte, certes, sans vaccin, mais aussi sans variant".





Les experts préconisent d'envisager des restrictions locales si besoin "y compris en juillet et en août et dans des zones de vacances" pour des zones où l'incidence remonterait "de façon significative, en particulier liée au variant Delta".





Le Conseil scientifique évoque, encore, la mise en place d'un "pass vaccinal à visée individuelle pour pouvoir accéder à certains 'espaces de libertés tels que les restaurants, les activités culturelles et sportives". Les non-vaccinés devraient alors multiplier les tests alors que la gratuité "pourrait prendre fin à l'automne".