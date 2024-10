Valérie Bozzi reçoit une Marianne d'Or pour le projet de Promenade du littoral à Porticcio

C’est un prix qui vient récompenser les initiatives innovantes des collectivités locales et territoriales depuis plus de 40 ans. Ce mardi à la mi-journée, la maire de Grosseto-Prugna-Porticcio, Valérie Bozzi, a reçu une Marianne d’Or, au Grand Hôtel Intercontinental à Paris, pour le projet de Promenade du littoral qui devrait être créée dans les prochains mois à Porticcio.



Imaginée par l’architecte Michel de Rocca Serra d’Orma Architettura, la Promenade du littoral a pour objectif d’aménager une partie de la côte de Porticcio avec pour objectif d’unifier le front de mer et d’inciter aux déplacements doux en empruntant une promenade en bois allant de la plage de la Viva jusqu’à l’étang de Casavone, en épousant la continuité paysagère du littoral de Porticcio. « Cela a été un projet long à mettre en place », a indiqué la maire à cette occasion en insistant sur le travail qui a dû être réalisé avec les services de l’État et les associations.



Outre être un lieu de détente, la Promenade du littoral aspire également à mettre en valeur le littoral tout en le préservant, et aura pour ambition de « véhiculer les valeurs environnementales contemporaines et éducatives, notamment à destination des scolaires, dans le cadre de projets pédagogiques ». Elle favorisera aussi « le développement et la pratique d’une activité physique, tout en améliorant le cadre de vie des habitants ainsi que le développement économique », selon la commune.



Ce mardi, ce sont une vingtaine d’élus locaux des quatre coins de France qui ont été récompensés par une Marianne d’Or pour des projets améliorant la vie des habitants. Grosseto-Prugna-Porticcio est la seule commune corse à avoir été distinguée.