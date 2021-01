Vainqueur du FC Balagne, Furiani-Agliani rejoint le GFCA en finale régionale de coupe de France

Stade Jacques Ambrogi – l'Ile-Rousse, FC Balagne : 0 - AS Furiani-Agliani : 3 (mi-temps : 0-2)

Buts pour Furiani : Daoudou : 7e, 14e, 90e

Expulsion FC Balagne : Alexandre Rossi : 85e

Arbitre centre: Benjamin Guelfucci

Arbitre assistant 1: Eric Albert

Arbitre assistant 2: GAspard Barachin

Délégué principal: AAnge Bastiani

Délégué adjoint 1: YoannGiannetini



Après 3 mois d'arrêt forcé, les footballeurs amateurs retrouvaient la compétition ce dimanche au stade municipal Jacques-Ambrogi à l'Ile-Rousse où pour le compte du 6e tour de Coupe de France, demi-finale régionale, le FC Balagne, pensionnaire de R1 était opposée à la formation de N3 de l'AS Furiani -Agliani.

Avant cette rencontre, un hommage était rendu à un jeune balanin Ange-Toussaint Susini qui a perdu la vie dans un accident de travail à Corbara (voir par ailleurs).

Dans ce contexte particulier, avec une préparation compliquée, il était difficile pour les protégés de Noël Tosi de se concentrer sur cette rencontre,

Et cela s'est ressenti dès les premières minutes de jeu avec une équipe de Furiani qui exerçaient un pressing intense sur des balanins visiblement surpris par cet engagement des visiteurs.

Ce pressing payait rapidement. A la 7e minute, sur un tir de Julien Romain, Clément Maury relâchait le ballon et Loutfi Daoudou en embuscade catapultait le ballon au fond des filets.

Surpris, les locaux tentaient de laisser passer l'orage. A la 12e minute Minin Melvin se décalait côté gauche et centrait fort devant le but; d'une reprise acrobatique Gaffory obligeait Maddaloni à s'employer pour détourner le ballon au dessus de son but.

Deux minutes plus tard, Furiani obtenait un coup franc excentré à une trentaine de mètres des buts balanins; Daoudou était encore là pour loger le ballon au fond des filets de Maury qui semblait masqué sur l'action.

2 à 0 ce sera le score à la mi-temps.

En seconde période, le match baissait d'intensité. Furiani gérait son match alors que le FC Balagne manquait visiblement d'agressivité tout en montrant des lacunes physiques.

Tein Padom très actif durant cette rencontre multipliait les montées et à la 51e minute son tir lointain inquiétait Maury.

Daoudou, encore lui était stoppé irrégulièrement alors qu'il filait au but. Le coup franc qui suivait ne donnait rien.

Les Balanins avaient bien une occasion de réduire le score mais le ballon heurtait le montant droit des buts de Maddaloni.

A quelques minutes de la fin, Alexandre Rossi était coupable de deux agressions, ce qui lui valait un carton rouge.

En toute fin de partie, alors que l'arbitre s'apprêtait à siffler la fin de la rencontre, Loutfi Daoudou était encore là pour ajouter un 3e but et signer ainsi un hat-trick qui propulse son équipe de Furiani en finale régionale. Elle sera opposée au GFCA vainqueur sur le stade Ange-Casanova de la formation du Gallia Club de Lucciana sur le même score de 3 à 0.