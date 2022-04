Vacances de Pâques : à Ajaccio, l’arrivée des premiers touristes

Place de la mairie, Cédric et Vanessa n’ont pas hésité non plus. « Cela fait vingt ans que nous venons. Nous avons une maison à Cargèse », indiquent-ils. Eux ont programmé leur voyage il y a trois mois. « C’est vrai que quand nous disons à certaines personnes que nous allons à Cargèse, elles nous regardent avec des yeux ronds », reconnait le parisien. « À choisir, certains iront peut être ailleurs qu’à des endroits où il y a écrit ‘sales Français’ sur les murs… », poursuit-il. Mais le couple a, pour sa part, décidé de venir tout de même. Au programme : « balades, restaurants, boutiques », et, surtout, « profiter du fait qu’il n’y a pas beaucoup de monde ».



Rue Fesch, Samuel et Léa, père et fille, ont quitté leur Normandie pour une semaine. Ils ont réservé ce séjour - un cadeau d’anniversaire - depuis décembre « parce qu’il fait beau et que ce n’est pas loin ». C’est une première pour la jeune fille, pas pour son père. Et le contexte troublé ne les pas effrayés non plus. « En France, il y a bien les Gilets Jaunes ! », s’exclame la jeune fille.