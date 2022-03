VTT : le Bastiais Samuel Doreau s’impose à Bonifacio

Ce premier rendez-vous du calendrier régional s’est disputé, uniquement, en haute-ville entre le couvent Saint-François et les alentours immédiats de la caserne Montlaur, tout au long d’une boucle de 2,6 kilomètres ne manquant pas d’attrait, tant au plan physique, avec d’incessantes relances, qu’au plan technique, avec un parcours requérant beaucoup de dextérité.



Les cadets, juniors, seniors ainsi que les masters et les féminines ont été les premiers à s’élancer en milieu de matinée.



Cette première course a été remportée par le Bastiais Samuel Doreau qui s’est imposé, au terme des dix tours figurant au programme, d’un souffle devant l’expérimenté Thomas Mequignon (CCCV) avec qui il a mené la course de bout en bout.

La troisième place est revenu à Etienne Paillard (ESAC 2A) qui a, finalement, pris le meilleur sur Eric Mela (Bonifacio Cyclo). Chez les cadets, qui avaient sept boucles à parcourir, la victoire est revenue à Enzo Rey (ECBB) alors que Melissa Ettori (VC Ajaccio) en faisait de même chez les cadettes.



Parmi les autres performances notables de cette journée, on relèvera le succès d’Audrey Sedano du VC Ajaccio en féminines. Dans les rangs des plus jeunes, Le minime Raphaël Cardi (Tenda VTT), la benjamine Rose Melis (Bonifacio Cyclo) ainsi que le benjamin Andria Ghelardini (Tenda VTT) ont inscrit leur nom au palmarès bonifacien, tout comme, Dominique Silvani (Tenda VTT) et Nuncia Meerpoel (Bonifacio Cyclo) en pupilles.

Quant au CCCV il a réussi la passe de deux en poussins avec les victoires de Marc-Antoine Colli et Ysambre Mequignon.