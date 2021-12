VTT in Festa di Natale : Lisula s'anime sportivement juste après Noël

Préparez vos draisiennes et trottinettes, enfourchez VTT, BMX et autres vélos et surtout n'oubliez pas les rustines car le 26 décembre, au cœur de la cité Paoline c'est la bicyclette qui sera mise à l'honneur. Après l'euphorie de Noël et pour faire perdurer la magie en attendant le 31, le comité des fêtes a Marinella, l'Office du Tourisme de Lisula, Balagn'à VTT et Muntagna Bike Balagna organisent une journée spéciale dédiée au vélo et la participation de Ceccè Camion. "Nous avons décidé de créer un événement autour du vélo qui soit à la fois fédérateur et ludique" annonce Olivier Franceschini, directeur adjoint de l'Office du Tourisme de Liusla.Au programme, activités pratiques, découverte et randonnées en ville et sur les sentiers alentours, pour donner ou redonner goût au vélo, quel qu'il soit. " En ville, la place Paoli avec son centre historique seront zone piétonne. C'est une journée dédiée au vélo pour faire en sorte que toutes les générations, adultes comme enfants puissent déambuler en ville en toute sécurité" ajoute-t-il. De l'initiation à la draisienne et à la trottinette non électrique, pour les plus petits mais aussi de la randonnée urbaine pour les 7-12 ans. " Cette activité, encadrée par Balagn'à VTT et ses licenciés, permettra aux enfants, comme ceux des générations précédentes, de traverser les carrughji à vélo", confie Olivier Franceschini.Rouler, sentir les pavés sous les roues en faisant du bruit avec la bouche, passer et repasser sous les voûtes, à vélo c'est une sensation de liberté que l'on ressent, dès le plus jeune âge. "Aujourd'hui, les enfants circulent de moins en moins à vélo en ville. Trop de voitures, manque d'envie ou d'autres activités, voire même un peu de honte ?! Beaucoup de nos jeunes ont ainsi délaissé ces deux roues".Mais qui dit activités sportives dit également technique et maîtrise du matériel et surtout apprentissage sur de l'environnement et sécurité. Pour cela, à travers les différents activités tout en découvrant ou redécouvant le plaisir des balades à vélo, VV Montecatini initiera les participants lors des activités urbaines, aux bons gestes et à la bonne pratique. Port du casque et bonne connaissance de son compagnon de route obligatoires.Depuis la place Paoli, sur une boucle de 35km avec un dénivelé + de 1000m pour environ 2h30 et une autre de 26km et un dénivelé + de 756km pour 3h de détente ou pas, mais toujours et surtout avec plaisir." Toutes les activités seront gratuites. Cependant, pour le bon déroulement et la bonne organisation de l'événement, il est obligatoire de s’inscrire sur le site de l’office du tourisme ", précise Olivier.Donc pour clôturer cette matinée sportive et conviviale, un spuntinu nustrale sera organisé sous le marché couvert. Cochon à la broche, figatellu, migliaccioli et une dégustation de vins de sélection avec Pascal Leonetti, meilleur sommelier de France 2006." Il y aura une petite participation pour le repas dont la recette ira au Comité des fêtes A Marinella".Le rendez-vous est donc fixé pour le 26 décembre dès 9h15 et certainement reconduit pour les années à venir.