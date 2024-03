VTT à Bonifacio : Victoire de Sébastien Sénéchal (VCA) à Bonifacio

Les minimes, cadets, juniors.seniors et Masters ainsi que les féminines étaient les premiers à prendre le départ à 10h30 sur une boucle d'un peu moins de 3 kilomètres où les difficultés étaient nombreuses.

A l'issue des neuf tours de la courses des grands, la victoire est revenue à Sébastien Sénéchal qui, après avoir longtemps bataillé avec Samuel Doreau (Istres SC), s'est finalement imposé devant Guillaume Luzi et Adrien Pelletier, alors que Sergio Bruno finissait quatrième devançant Samuel Doreau victime d'une chute dans le dernier tour alors qu'il luttait pour la victoire..

Dans les rangs des cadets, Marc-Antoine Labydoire, qui s'est longtemps mêlé à la lutte avec les grands, s'est adjugé la première place sans grande surprise à la fin des six tours. Raphaël Cardi (VCF) et Lalo Vadella-Saez (TVTTN) ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Philippe Biancardini et Maëlys Devos étaient primés chez les Masters

7/8 et les féminines. Du côté des minimes, Mahé Le Scavarec (TVTTN) a devancé d'un souffle, après 4 tours, le jeune local Marian Bonchristiani (BC).

Chez les plus jeunes: le benjamin , Jurgen Brillouet (VCA) le pupille Lucas Agostini (TVTTN) le poussin Andria Cucchi (BIL) et enfin Mathis Maille (VCA) pour les pré-licenciés sont, aussi, au palmarès de cette ouverture régionale à Bonifacio.