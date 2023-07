VIDEO - Vote du projet de statut d’autonomie : La joie et l’espoir des Nationalistes

Nicole Mari le Jeudi 6 Juillet 2023 à 18:27

Il était quasiment minuit quand la délibération sur le statut d’autonomie de la Corse a été adoptée à l’Assemblée de Corse par 46 voix sur 63 votants sous les acclamations des Nationalistes de Fa Populu Inseme, Core in Fronte, PNC-Avanzemu et du progressiste Pierre Ghionga. Le reste du groupe U Soffiu Novu a voté contre, et l’élue de Corsica Libera s’est abstenue. La délibération, qui est désormais celle de la Corse, a été transmise au ministre de l’Intérieur et au Président de la République, comme ce dernier l’avait demandé. Réactions à chaud en vidéo de Gilles Simeoni, président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Nanette Maupertuis, présidente de l’Assemblée de Corse, et Paul-Félix Benedetti, leader indépendantiste et président du groupe Core in Fronte.