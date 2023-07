VIDEO - Un jeune baigneur sauvé des vagues à la Marine d'Albu

David est le gérant de l'établissement. Mardi les éléments, déchaînés, ne prédisposaient pas à la baignade. Il a fait passer le message à toutes les personnes présentes sur la plage de la Marine d'Albu.

Cela n'a cependant pas dissuadé un jeune touriste de sauter dans les vagues, qui venaient s'écraser avec fracas sur la plage. Mais très vite il s'est retrouvé en difficulté.

Pendant que le patron du Snacku, muni d'un gilet de sauvetage et d'une corde, faisait évacuer toutes les personnes, qui avaient décidé de braver les éléments, et alertait les secours, une première personne s'était mise à l'eau pour tenter de récupérer le jeune baigneur.

Mais c'est elle que David et les gens du village ont dû aider à sortir de l'eau d'autant que la hauteur et la violence des vagues empêchaient les secours d'arriver par la mer.

Pendant ce temps, le baigneur, coincé au milieu des vagues, et apeuré restait à la merci du pire.



Mais à la Marine d'Albu on a tout fait pour éviter le drame. Finalement c'est un surfeur- Thibaut - employé dans la commune qui après avoir enfilé sa combinaison et ses palmes, est allé à la rencontre du baigneur pour le rassurer, le récupérer puis à le sortir de l'eau, toujours, avec l'aide de David et de sa corde qui ne l'a jamais quittée.

Dès lors, l'hélicoptère de la Sécurité civile, venu à la rescousse, à rebroussé chemin sans avoir eu à intervenir



Une présence d'esprit et une implication qui ont permis d'éviter un drame de plus sur les côtes de l'île que le jeune baigneur et sa famille n'oublieront pas de sitôt : on se demande en effet ce qui se serait passé à la marine d'Albu sans la mobilisation de David et sans l'existence de l'établissement menacé, aujourd'hui, de fermeture ?