VIDEO -Transports en Corse : le point à midi

Maria Bettina Colonna le Lundi 23 Décembre 2019 à 12:17

Depuis ce matin six heures 50 bus font la navette entre Ajaccio et Bastia pour permettre aux passagers de la Corse du Sud de quitter l'ile et à ceux qui ont débarqué de rejoindre la ville impériale dans la Journée.

Transport aérien :



Les opérations aériennes d’AIR CORSICA ont repris ce matin à 6 heures, conformément au « pont aérien » mis en place par la compagnie à la suite de la fermeture des quatre aéroports de l’île au cours de la journée d’hier, tandis que la réouverture de l’aéroport d’Ajaccio n’est toujours pas confirmée.

C’est donc au départ de Bastia-Poretta mais aussi à Figari-Sud-Corse qu’ont été réalisées les premières rotations des 10 avions d’AIR CORSICA, entièrement activés afin de produire une capacité maximale tout au long de la journée. Parallèlement, les trois appareils affrétés par AIR CORSICA en Croatie et en Italie ont rejoint Bastia afin de participer à l’opération.

Grâce à ce déploiement massif de moyens matériels et humains, les 700 salariés de la compagnie s’étant mobilisés pour la circonstance, la Corse sera reliée aujourd’hui par 87 vols à toutes les destinations du réseau hivernal de la compagnie : Marseille, Nice, Paris Orly, Lyon, Toulouse et Bruxelles Charleroi.

En dépit de conditions météorologiques toujours critiques sur toute la Corse, de moyens informatiques et de communications dégradés en raison de l’inaccessibilité de son siège social – toujours inondé -, ainsi que de la saturation de certaines aérogares, notamment à Orly, le plan de transport mis en place par Air Corsica se déroulait à midi dans des conditions complexes mais acceptables.

Par ailleurs, les navettes routières mises en place entre les aéroports d’Ajaccio et de Bastia fonctionnaient depuis le début de la matinée, les routes étant dégagées.

Transports Maritime :

Le port de Bastia est aujourd'hui ouvert même si le trafic n'est pas revenu à la normale.



Corsica Linea annonce que le Marseille - Ile-Rousse, Bastia - Marseille, Ajaccio - Marseille de ce lundi n’auront pas lieu. Les passagers de ces traversées ont été reclassés : ceux de Marseille - Ile-Rousse sur le Marseille - Porto-Vecchio de 18 heures, ceux du Bastia - Marseille sur le Ile-Rousse - Marseille de 20 heures et enfin ceux du Ajaccio / Marseille sur le Monte D'Oro seront reclassés sur le Ajaccio - Marseille qui partira plus tard, à 22 heures.



Les traversées Marseille - Ajaccio sur le Vizzavona et Marseille - Bastia sur le Paglia Orba sont maintenues.

